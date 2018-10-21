Эксперт оценил "мощнейший" корабль ВМС Украины

МОСКВА, 21 окт— РИА Новости. Военный эксперт Сергей Ченнык в интервью RT прокомментировал сообщения о том, что в Азовское море вернется украинский сторожевой корабль проекта 205П BG-32 "Донбасс".

По его словам, судно находилось в "крайне непригожем состоянии" еще до раздела советского Черноморского флота в 1994 году. Вернув корабль в Азовское море, ВМС Украины приобретут себе "очередную головную боль", считает Ченнык.

"Наверное, для Украины это очень важно, потому что его уже обозначили как флагман украинского азовского флота, как чуть ли не основную ударную силу. На самом деле он ни на йоту не меняет соотношение сил в регионе", — подчеркнул эксперт.

Как отметил военный, возвращение "слабовооруженного" и "малоскоростного" судна в строй создаст Киеву много проблем.

"Кроме того, любой корабль после капитального ремонта уже не может выдерживать тех нагрузок, которые закладывались в него при спуске со стапелей", — заметил собеседник телеканала.

Желание выдать корабль за одну из "мощнейших" единиц техники свидетельствует о "банальной демонстрации силы и надувании щек" и напоминает "трепыхания", заявил Ченнык.

По мнению эксперта, сегодня ВМС Украины находятся в "катастрофическом" состоянии и не имеют "сил, средств и концепции боевого применения".

"У них нет соответствующего авиационного прикрытия. Поэтому, думаю, самой Украине не стоит вдохновляться тем, что теперь они сильные на Азовском море. Как были слабыми, так и остались", — подытожил Ченнык.

Ранее портал "Тиск" написал, что ремонтные работы на судне закончены и корабль готов вернуться в строй. В публикации украинских СМИ корабль назвали "одной из самых мощных единиц" ВМС страны.