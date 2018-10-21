МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев полагает, что американская сторона, заявившая о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пошла по этому безответственному пути, когда оказалась в тупике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД. "Складывается такое мнение, что американская сторона в каком-то тупике оказалась для принятия очередных решений, и она пошла вот по этому самому безответственному пути", — сказал Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать планы США.

Он добавил, что тема опасности ядерного оружия затрагивалась и в выступлении президента России Владимира Путина на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай". "Если вы почитаете выступление нашего президента на этом валдайском форуме, то там, наоборот, надо продолжать уничтожать ядерное оружие, освобождаться от ядерного оружия. А тут затеяли: не знают даже, что делать, или, наоборот, слишком знают и не хотят делать так, как поступили мы и как поступает мировое сообщество и требует. Так что надо американцев прижимать", — полагает он.

На просьбу уточнить, как может Россия действовать в этой ситуации, собеседник агентства отметил, что в срочном порядке нужно выяснить, почему это происходит и чего США хотят добиться этим. "Восстанавливать будут ядерное оружие, которое уничтожено? Оно же уничтожено. Ну тогда хотят развязать руки? Надо послушать, что они хотят этим (добиться)", — пояснил Горбачев.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>