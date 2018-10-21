МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев полагает, что американская сторона, заявившая о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пошла по этому безответственному пути, когда оказалась в тупике.
Он добавил, что тема опасности ядерного оружия затрагивалась и в выступлении президента России Владимира Путина на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай". "Если вы почитаете выступление нашего президента на этом валдайском форуме, то там, наоборот, надо продолжать уничтожать ядерное оружие, освобождаться от ядерного оружия. А тут затеяли: не знают даже, что делать, или, наоборот, слишком знают и не хотят делать так, как поступили мы и как поступает мировое сообщество и требует. Так что надо американцев прижимать", — полагает он.
Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.