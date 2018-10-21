Эрдоган анонсировал свое выступление по делу Хашукджи во вторник

АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что во вторник сделает заявление, в котором сообщит подробности по делу убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

"Мы добиваемся правосудия, это не рядовой случай. Почему сюда приехали 15 человек (из Саудовской Аравии в день убийства Хашукджи), почему 18 человек арестованы? Во вторник в выступлении перед фракцией (правящей Партии справедливости и развития) я обо всем расскажу подробно",- сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны Сауда аль-Муаджиба о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.