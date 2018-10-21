ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британия, Франция и Германия в совместном заявлении резко осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и призвали власти Саудовской Аравии срочно прояснить обстоятельства трагедии.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Того, что внутри здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло жестокое убийство Джамаля Хашукджи, опасались много дней, но подтверждение этого все равно вызывает шок. Ничто не может оправдать убийства, и мы осуждаем его самым резким образом", — говорится в заявлении трех стран, которое МИД Великобритании передало в РИА Новости. Страны отметили, что право на свободу слова и свободу СМИ является приоритетом, а убийство журналистов в любых обстоятельствах неприемлемо и вызывает глубокое беспокойство. Великобритания, Франция и Германия выразили соболезнования родным и близким погибшего.

"Мы ознакомились с заявлением саудитов с предварительными результатами расследования. И тем не менее, срочно необходимо прояснение того, что именно произошло 2 октября – не зависящее от гипотез, предлагаемых сейчас в рамках саудовского расследования, а основанное на фактах, которые должны восприниматься как заслуживающие доверия", — указывается в заявлении.

Стороны призвали Саудовскую Аравию провести максимально прозрачное расследование. "Мы вынесем наше окончательно суждение на основе того, насколько будет заслуживать доверия объяснение произошедшего, которое мы получим, и от нашей уверенности в том, что столь позорное событие не может повториться и никогда не повторится", — отмечают три страны.

"Мы поэтому призываем, чтобы расследование тщательно проводилось до того момента, когда будут точно установлены виновные и они будут должным образом привлечены к ответственности. Мы в связи с этим находимся на связи с нашими саудовскими партнерами", — говорится в заявлении.

"Качество и значимость наших отношений с Саудовской Аравией также основываются на уважении к нормам и ценностям, которым и саудовские власти, и мы выражали преданность в соответствии с международным законодательством", — отмечается в заявлении.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.