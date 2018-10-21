Горбачев призвал ООН отреагировать на возможный выход США из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в связи с возможным выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должны быть задействованы международные институты, в том числе ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД. "Тут встает вопрос и перед Организацией Объединенных Наций, и Советом Безопасности. Это затрагивает мир", — заявил Горбачев РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, должна была бы, по его мнению, ООН включиться в этот процесс, он отметил: "я думаю, должны действовать все эти институты в этот момент". "Недопустимо это — возрождать процесс наращивания ядерного оружия", — подчеркнул бывший советский лидер.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

