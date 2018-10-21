Горбачев призвал ООН отреагировать на возможный выход США из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в связи с возможным выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должны быть задействованы международные институты, в том числе ООН.
Отвечая на вопрос о том, должна была бы, по его мнению, ООН включиться в этот процесс, он отметил: "я думаю, должны действовать все эти институты в этот момент". "Недопустимо это — возрождать процесс наращивания ядерного оружия", — подчеркнул бывший советский лидер.