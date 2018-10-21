Правительство Германии сожалеет о решении Трампа о выходе из ДРСМД

БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Правительство ФРГ сожалеет о решении президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о РСМД, который является важным элементом контроля над вооружениями, говорится в заявлении кабмина Германии, распространенном в воскресенье.

"Администрация США прошлой ночью проинформировала нас о решении президента (Дональда) Трампа о выходе из Договора о РСМД. Правительство ФРГ сожалеет о заявленном выходе США. Договор о РСМД является важным элементом контроля над вооружениями и служит в особой степени в том числе европейским интересам", — говорится в заявлении.

В тексте указано, что "последствия решения США обсуждаются в кругу партнеров по НАТО".