Горбачев считает, что в деле сохранения ДРСМД "поезд не ушел"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что в деле сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "поезд не ушел", в Россию прибывает представитель Соединенных Штатов, и страны должны попытаться остановить этот разрушительный процесс выхода США из договора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД.

"Я не знаю, удастся им или нет, но я думаю, что поезд не ушел. И, кажется, прилетает представитель (США – ред.), они должны попытаться остановить этот разрушительный процесс", — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на вопрос о том, что нужно предпринять в этой ситуации лидерам двух стран для сохранения ДРСМД и стоит ли пытаться договориться.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

