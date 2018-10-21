Горбачев считает недопустимым намерение США выйти из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) недопустимо, принятие содержащихся в документе решений по ликвидации ядерных вооружений в свое время было великой победой, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Он отметил, что сейчас "и так затянулось дело, остановился процесс ликвидации ядерного оружия", но вместо того, чтобы продолжить его, политики "подбрасывают" подобные решения.
"И теперь по каким-то хитросплетениям, какой-то дури вдруг выйти из этих договоров. И что, начинать нам с начала?", — задался вопросом Горбачев.
Собеседник агентства отметил, что если нынешние политические лидеры "не знают, что им делать, пусть уходят с работы". Он подчеркнул важность достигнутых договоренностей, которые отражены в договорах между Россией и США.
Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.