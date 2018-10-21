Горбачев считает недопустимым намерение США выйти из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) недопустимо, принятие содержащихся в документе решений по ликвидации ядерных вооружений в свое время было великой победой, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД. "Считаю, что это недопустимо. Выйти на принятие решений, которые заложены в этих договорах двух (РСМД и СНВ — ред.) по ликвидации реально ядерного оружия, зарядов, — это было великая победа", — сказал Горбачев.

Он отметил, что сейчас "и так затянулось дело, остановился процесс ликвидации ядерного оружия", но вместо того, чтобы продолжить его, политики "подбрасывают" подобные решения.

"И теперь по каким-то хитросплетениям, какой-то дури вдруг выйти из этих договоров. И что, начинать нам с начала?", — задался вопросом Горбачев.

Собеседник агентства отметил, что если нынешние политические лидеры "не знают, что им делать, пусть уходят с работы". Он подчеркнул важность достигнутых договоренностей, которые отражены в договорах между Россией и США.

"Считалось, что самые важные решения, которые были подписаны: остановили гонку вооружений, начали уничтожать ядерное оружие. И вдруг. Если тяжело и не знаешь, что делать, пусть обращается, чтобы заменили его на месте. Не мы будем же думать за Америку, пусть она решает", — добавил Горбачев.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

