Бельгия может приостановить экспорт оружия в Саудовскую Аравию

БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Власти региона Валлония, где расположена головная военно-промышленная компания Бельгии FN Herstal, могут ввести временный запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию в ситуации с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил в воскресенье глава регионального правительства Вилли Борсю.

Саудовская Аравия по объему экспорта занимает третье место в списке клиентов FN Herstal. По данным местных СМИ, в 2017 году бельгийский производитель продал Эр-Риаду вооружений на 157 миллионов евро. FN Herstal производит различные виды стрелкового оружия: от автоматических пистолетов до крупнокалиберных пулеметов.

"Если факты (убийства Хашукджи – ред.) будут подтверждены, мы не исключаем приостановку поставок оружия в Саудовскую Аравию", — сказал Борсю в интервью телерадиокомпании RTBF.

Глава Валлонии полностью поддержал требование Евросоюза к саудовским властям провести "серьезное и тщательное расследование".

Госcовет Бельгии в июне этого года временно отозвал у FN Herstal восемь лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Правовой орган королевства обосновал свое решение тем, что власти Валлонии, выдавшие компании разрешения на экспорт, надлежащим образом не изучили ситуацию с соблюдением фундаментальным прав в Саудовской Аравии в соответствии с требованиями регламента от 21 июня 2012 года "Об импорте, экспорте, транзите и передаче гражданского оружия и оборонных товаров".

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана. Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.