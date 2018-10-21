Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура

ТОКИО, 21 окт – РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии 2008 года по химии, японский ученый Осаму Симомура скончался на 91 году жизни в городе Нагасаки, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей Университета Нагасаки, который являлся альма-матер химика.

По информации агентства, Симомура скончался 19 октября, однако известно об этом стало только сегодня.

Осаму Симомура родился в 1928 году в префектуре Киото, после чего жил в городах Осака и Нагасаки. Закончил Университет Нагасаки и Нагойский университет. С 1960 года ученый переехал в США, где начал работу в Принстонском университете.

В 1962 он открыл так называемый "зеленый флуоресцентный белок" (Green Fluorescent Protein) в маленькой светящейся медузе Aequorea victoria. В ходе исследований Симомура установил: чтобы излучать свет, Aequorea выпускает ионы кальция, которые связываются с белком. Такой белок Симомура назвал экворином (aequorin). Симомура пришел к выводу: именно кальцесвязывающий белок производит свечение.

В октябре 2008 года Осаму Симомура разделил Нобелевскую премию по химии с Мартином Чалфи и Роджером Циеном "за открытие и развитие зеленого флуоресцентного белка". Открытие Симомуры и его исследования многочисленных субстратов и ферментов, которые приводят к излучению света, сделали его ведущим в мире экспертом по люминесцентной химии.