Число жертв железнодорожной аварии на Тайване выросло до 22

На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. Число жертв крупной железнодорожной аварии на Тайване выросло до 22, травмы получил 171 человек, сообщили в железнодорожном управлении острова.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 160 пострадавших. Среди госпитализированных с незначительными ранениями находится одна гражданка США, о других иностранцах среди погибших и пострадавших пока не сообщалось.

"По состоянию на 21.30 (16.30 мск), подтверждена гибель 22 человек, 171 человек получил травмы разной степени тяжести", — говорится в заявлении.

Местные власти назвали эту аварию самым крупным происшествием на железной дороге острова за последние 37 лет.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина аварии до сих пор неизвестна. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек.