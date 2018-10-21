Обрушение пола во время вечеринки в США попало на видео

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео обрушения пола во время вечеринки в американском городе Клемсон в штате Южная Каролина.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. На кадрах видно, как группа из нескольких десятков танцующих внезапно проваливается на этаж ниже.

В результате происшествия 30 человек были доставлены в больницы, сообщает телеканал Fox Carolina со ссылкой на полицию. У сотрудников правоохранительных органов нет информации о том, что кто-либо из пострадавших получил ранения, опасные для жизни.