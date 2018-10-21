В США во время вечеринки рухнул пол, пострадали тридцать человек

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пол обрушился во время вечеринки в одном из зданий жилого комплекса в американском городе Клемсон, штат Южная Каролина, 30 человек доставлены в больницы, сообщает телеканал FOX Carolina со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье по местному времени (утро мск). Как заявил глава городской полиции Джимми Диксон, во время инцидента в здании проходила частная вечеринка. Пока полиция не обладает информацией о том, что кто-то из пострадавших получил травмы, угрожающие жизни, отмечает телеканал.

После происшествия полиция частично эвакуировала жителей комплекса, через два часа им разрешено было вернуться в свои дома, уточняется в сообщении.

'It was really bad': 30 injured after floor collapses at apartment clubhouse in Clemson https://t.co/qQwZXAIzy4 — Visit Gander for all the News that's fit to Tweet (@Social_Media_bx) 21 октября 2018 г.

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