Выход США из договора о РСМД (28)

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) наверняка будет подниматься на встрече президента РФ Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД.

"Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны", — сказал Песков.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>