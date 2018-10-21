Эксперт оценил последствия возможного выхода США из ДРСМД

ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет крупной политической ошибкой и просчетом администрации президента США Дональда Трампа, этот шаг может привести к новой гонке вооружений и участию в ней других стран, помимо РФ и США, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибывает в Москву.

"Это серьезная политическая ошибка администрации Трампа, данное решение в значительной степени подрывает действующий режим контроля над вооружениями, который и так с самого начала едва выживает", — заявил эксперт.

По его словам, этот шаг может привести к тому, что другие страны будут более заинтересованы в разработке и размещении ракет средней и меньшей дальности, а также участвовать в нарастающей гонке вооружений между крупными державами.

Чжао Тун, комментируя причины, побудившие США принять данное решение, отметил, что это происходит сейчас по целому ряду причин, среди которых — недоверие к России и опасения в отношении Китая.

"Болтон, хищник в нынешней американской администрации, продолжает свой послужной список разрушения важных соглашений по контролю над вооружениями, его личное влияние на процесс принятия решений очевидно. Мейнстримовские американские политические круги в сфере безопасности обеспокоены тем, что Китай наращивает свой потенциал ракет средней и меньшей дальности, что является важной частью так называемой концепции Китая по ограничению и воспрещению доступа и маневра (A2AD)", — заявил Чжао Тун.

Он добавил, что "в американских политических кругах существуют разногласия по вопросу того, как устранить возможные угрозы со стороны Китая, но очевидно, что некоторые чиновники предпочитают иметь возможность разработки и развертывания собственные ракеты США средней и меньшей дальности".

"Разногласия в связи с сообщениями о российских крылатых ракетах 9M729 также подорвали уверенность США в эффективности и целесообразности существующих между Москвой и Вашингтоном двусторонних механизмов контроля над вооружениями", — считает эксперт.

"В интересах России приложить все усилия для того, чтобы сохранить ДРСМД или по меньшей мере контролировать негативные последствия (расторжения договора – ред.), с целью не допустить того, чтобы увеличение числа ракет средней и меньшей дальности усугубило существующие проблемы в сфере безопасности или подорвало региональную и глобальную стабильность", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что все ведущие военные державы, включая Китай, должны реагировать на данную ситуацию ответственно, неуклонно поддерживать принципы обеспечения коллективной безопасности, а также решать проблемы в сфере безопасности посредством контроля над вооружениями, нежели гонкой вооружений.

Эксперт отметил, что сейчас миру не нужна очередная гонка вооружений, учитывая то, что стратегическое недоверие и соперничество между некоторыми крупными державами постепенно приближается к уровню времен "холодной войны".

История договора

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.