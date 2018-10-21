В МИД Германии прокомментировали намерение США выйти из договора о РСМД

БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Германия продолжит работу по ядерному разоружению, несмотря на "разочаровывающее" заявление президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.

Ранее Трамп заявил, что выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

"Разочаровывающее решение президента Трампа — отказаться от Договора о РСМД. Мы будем продолжать работу по ядерному разоружению. Россия также должна соблюдать свои обязательства", — написал высокопоставленный дипломат в Twitter.

По словам Аннена, "Европа должна теперь предотвратить новую модернизацию ракет средней дальности".