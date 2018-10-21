В Афганистане задержали 60 подозреваемых во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Власти Афганистана задержали 60 человек, включая нескольких государственных служащих, подозреваемых во вмешательстве в парламентские выборы, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство внутренних дел.

По данным министерства, 44 человека, включая представителей полиции, были задержаны в Кабуле. Их подозревают во вмешательстве в процесс проведения голосования и мошенничестве на выборах.

В субботу, в первый день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана, вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели четыре взрыва. Всего, как сообщил впоследствии журналистам глава афганского МВД Ваис Бармак, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Агентство Пажвак сообщило, что жертвами атак по всему Афганистану в этот день стали по меньшей мере 44 человека, еще 238 человек пострадали.

Первый день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана завершился при низкой явке. Согласно данным Независимой избирательной комиссии (НИК), своим конституционным правом воспользовались около трети из внесенных в списки граждан (чуть более 3 миллионов из 8,8 миллиона). Как заявил председатель НИК Афганистана Абдул Бади Саяд, прошлой ночью подсчитано 80% бюллетеней. По его словам, в воскресенье голосование проходит на 253 избирательных участках в 22 провинциях страны.

Голосование в провинциях Газни и Кандагар было отложено по соображениям безопасности. Предварительные итоги выборов станут известны в ноябре, окончательные — в конце декабря.