На Тайване число жертв железнодорожной аварии выросло до 18 человек

На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Число жертв крупной железнодорожной аварии на Тайване выросло до 18, пострадали 160 человек, сообщило пожарное управление острова.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 132 пострадавших.

"По состоянию на 20.09 (15.09 мск), подтверждена гибель 18 человек, 160 человек получили травмы разной степени тяжести", — говорится в заявлении.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина аварии до сих пор неизвестна. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек.

По данным местных властей, иностранных граждан среди погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что это самая крупная авария этого типа поездов с 2012 года, когда Puyuma поступили в эксплуатацию на острове. Согласно расписанию, поезд следовал по маршруту Шулинь-Тайдун каждое воскресенье в 15.09.

На месте происшествия работают спасатели, медики, более 120 военнослужащих. Министерство обороны доставило к месту ЧП тяжелую технику, чтобы ускорить поисково-спасательные работы.

Причину аварии выясняет страховое управление, до сих пор нет данных о том, с какой скоростью двигался состав в момент крушения и каковы были действия машиниста. Максимальная скорость поездов Puyuma составляет 150 км/ч.

В состав поезда входили 8 вагонов, при крушении третий, четвертый, пятый, седьмой и восьмой опрокинулись. Наиболее серьезные повреждения, по словам очевидцев, наблюдаются в 4-м и 5-м вагонах. В СМИ и соцсетях распространены фотографии из поезда, на которых видно, как искорежен салон, сиденья смяты или вырваны с мест, повсюду разбросаны багаж, личные вещи, обломки. Очевидцы сообщили также, что перед аварией машинист несколько раз применял экстренное торможение, после чего последовал звук удара и вагоны один за другим перевернулись.