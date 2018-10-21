Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские военные предлагают сослуживцам, которые прибывают в Донбасс в порядке ротации, заплатить за схемы и карты минных полей. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Двадцатого октября в 16:50 в районе Балки, в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате подрыва на мине, установленной ранее подразделением 36-й бригады морской пехоты, один военнослужащий 79-й бригады получил тяжелые ранения и был эвакуирован в госпиталь города Мариуполя", — цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей

По его словам, командиры подразделений, которые подлежат замене, должны были передать все документы своим сменщикам. Однако, по данным ДНР, вместо этого офицеры предлагают выкупить необходимые бумаги.

Антитеррористическая операция в Донбассе длилась больше четырех лет. Весной 2018 года ей на смену пришла Операция объединенных сил.

По мнению Киева, предыдущий формат исчерпал себя, и теперь руководство боевыми действиями перешло от СБУ непосредственно к военным. При этом Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется.