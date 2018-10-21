В ДНР заявили, что КПП "Марьинка" обстреляли с позиций силовиков

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Огонь по пункту пропуска "Марьинка" в Донбассе велся со стороны подконтрольного Киеву города Марьинка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в пятницу сообщил, что ополченцы обстреляли КПП "Марьинка" на линии разграничения в Донбассе с окраин Донецка, никто не пострадал. В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что в отчете миссии ОБСЕ указано, что огонь велся с северо-восточного направления, то есть со сторон подконтрольной Киеву Марьинки.

"Кроме того, ближайшие позиции НМ ДНР находятся на удалении более 1,5 километров от КПВВ "Марьинка". Если даже предположить, что СММ ОБСЕ ошиблись с направлением выстрела, то, согласно тактико-техническим характеристикам снайперского оружия калибром 7,62 миллиметров, его прицельная дальность составляет 1200 мм, что не позволяют вести огонь по КПВВ с позиций ДНР", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он также добавил, что "наиболее вероятными позициями для этого выстрела являются крыши домов, расположенных на окраине Марьинки".