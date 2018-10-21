В ДНР заявили, что КПП "Марьинка" обстреляли с позиций силовиков

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Огонь по пункту пропуска "Марьинка" в Донбассе велся со стороны подконтрольного Киеву города Марьинка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Кроме того, ближайшие позиции НМ ДНР находятся на удалении более 1,5 километров от КПВВ "Марьинка". Если даже предположить, что СММ ОБСЕ ошиблись с направлением выстрела, то, согласно тактико-техническим характеристикам снайперского оружия калибром 7,62 миллиметров, его прицельная дальность составляет 1200 мм, что не позволяют вести огонь по КПВВ с позиций ДНР", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он также добавил, что "наиболее вероятными позициями для этого выстрела являются крыши домов, расположенных на окраине Марьинки".
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