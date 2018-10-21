Явка на выборах местных органов власти в Польше в полдень составила 15,62%

ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Явка на выборах местных органов власти Польши по состоянию на полдень (13.00 мск) составила 15,62%, сообщил глава Государственной избирательной комиссии Войцех Гермелиньский на пресс-конференции в воскресенье.

Голосование началось в 7.00 и завершится в 21.00 по местному времени (8.00-22.00 мск). В случае крайней необходимости время работы избирательных участков может быть продлено. Наибольшая конкуренция на выборах наблюдается в крупных городах. Так, в Варшаве кресло мэра претендуют 14 человек.

"По состоянию на 12.00 избирательные бюллетени получили 15,62% избирателей", — сказал Гермелиньский.

Наибольшая явка в городах составила в Варшаве — 17,1. Абсолютным же рекордсменом пока является гмина Новый Двор — 34,52%

Предыдущие местные выборы в Польше состоялись с явкой выше 40% избирателей в первом туре.

Территория Польши состоит из 16 воеводств, которые, в свою очередь, делятся на повяты, а повяты — на гмины. В ходе выборов жители страны выбирают депутатов городских, гминных советов и советов повятов, а также воеводских сеймиков (аналоги областных советов). Выборы в эти структуры пройдут в один тур.

В этот же день пройдет первый тур выборов мэров городов и руководителей сельских гмин (войтов). В тех городах и гминах, где ни один из кандидатов не наберет нужное количество голосов избирателей (50% и один голос), состоится второй тур, назначенный на 4 ноября.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, в воскресенье будут выбирать около 47 тысяч депутатов местных советов, почти 2,5 тысячи войтов и мэров. Право голоса имеют более 30 миллионов граждан Польши.