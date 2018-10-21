На Тайване число пострадавших в железнодорожной аварии достигло 132 человек

Спасатели оказывают помощь пострадавшим при сходе с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

Спасатели оказывают помощь пострадавшим при сходе с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Число пострадавших при сходе с рельсов скоростного поезда на Тайване достигло 132, погибли 17 человек, сообщило пожарное управление острова.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 101 пострадавшем. До сих пор нет данных, были ли в поезде иностранцы.

"По состоянию на 19.20 (14.20 мск), подтверждена гибель 15 человек, два человека — без признаков жизни, 132 – получили травмы разной степени тяжести", — говорится в заявлении.

Уточняется, что на момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек, а не 310, как сообщалось ранее. Все пострадавшие были направлены в четыре больницы, им оказывается медицинская помощь.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина аварии до сих пор неизвестна.