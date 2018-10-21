В Афганистане боевики убили четырех наблюдателей на выборах

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Четыре наблюдателя на выборах в нижнюю палату парламента Афганистана были похищены и убиты боевиками, сообщает агентство Khaama со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что наблюдатели были похищены в деревне Нахр-э-Шахи в провинции Балх в субботу вечером. В воскресенье их тела были обнаружены в столице провинции Мазари-Шариф. Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Аятолла Хогияни заявил РИА Новости о прогремевшем в провинции взрыве, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, включая женщину и шестерых детей.

В субботу в первый день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели четыре взрыва. Всего, как сообщил впоследствии журналистам глава афганского МВД Ваис Бармак, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Агентство Пажвак сообщило, что жертвами атак по всему Афганистану в этот день стали по меньшей мере 44 человека, еще 238 человек пострадали.

Первый день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана завершился при низкой явке. Согласно данным Независимой избирательной комиссии (НИК), своим конституционным правом воспользовались около трети из внесенных в списки граждан (чуть более 3 миллионов из 8,8 миллиона). Голосование в провинциях Газни и Кандагар было отложено по соображениям безопасности. В воскресенье избирательные участки вновь открылись для тех, кто не успел проголосовать в предыдущий день. Предварительные итоги выборов станут известны в ноябре, окончательные — в конце декабря.