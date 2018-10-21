ВСУ используют беспилотники для корректировки огня, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские силовики используют беспилотники для корректировки огня по самопровозглашенной Донецкой народной республике, один из них был уничтожен ополчением под Донецком, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"На донецком и мариупольском направлениях во время обстрелов с применением тяжелого вооружения противником для корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты. За прошедшие сутки средствами ПВО ДНР был уничтожен очередной БПЛА, который корректировал огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Спартак", — сказал Безсонов.

Он напомнил, что, в соответствии с Минскими соглашениями, запрещено использование сторонами конфликта беспилотников у линии соприкосновения.