На Тайване число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 17

ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. Семнадцать человек погибли, не менее 30 пострадали в результате железнодорожной аварии на Тайване, где по неизвестной причине скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов, сообщает железнодорожное управление Тайваня.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Инцидент произошел в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере острова, близ станции "Синьма" в населенном пункте Суао. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина ЧП пока неизвестна.

По данным спасателей, пока трудно оценить, сколько всего людей пострадали, так как порядка 40 человек еще могут находиться внутри перевернувшихся вагонов.

Сообщается, что в составе скоростного поезда было восемь вагонов, пять из них перевернулись. На видеокадрах в социальных сетях видно, что перевернувшиеся вагоны лежат на боку на рельсах, две колеи железной дороги повреждены.

Близ места происшествия на кусках ткани лежат пострадавшие, рядом с ними находятся спасатели и медики.