В Минфине США не удовлетворены результатами расследования гибели Хашукджи

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что результаты расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи — "хороший первый шаг", но их недостаточно, передает агентство Рейтер.

Мнучин отметил, что рано говорить о санкциях в отношении Саудовской Аравии, пока расследование не завершится.

"Преждевременно говорить о санкциях и о любых вопросах, пока мы не продвинемся в расследовании и не выясним, что произошло", — заявил Мнучин журналистам в Иерусалиме.

Глава минфина США подтвердил, что не поедет на конференцию Future Investment Initiative, но посетит Эр-Рияд для встречи со своим саудовским коллегой, чтобы обсудить совместные усилия по противодействию финансированию терроризма и планы США по восстановлению санкций в отношении Ирана в ноябре.

"Я не думаю, что уместно ехать на конференцию и выступать там, но у нас есть важные вопросы с Саудовской Аравией, поэтому я еду туда", — приводит агентство слова Мнучина.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что он не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве Хашукджи, отметив, что "это был первый большой шаг".

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.