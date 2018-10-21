На Тайване три человека погибли при сходе поезда с рельсов

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Три человека погибли, около 30 пострадали в воскресенье в результате железнодорожной аварии на Тайване, где по неизвестной причине поезд сошел с рельс, сообщает тайваньская газета United Daily News.

Инцидент произошел в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере острова, близ станции "Синьма" в населенном пункте Суао. В настоящий момент линии железнодорожного полотна перекрыты в обоих направлениях. В момент аварии в поезде находились около 310 человек.

На месте работают аварийные службы, представители правоохранительных органов, спасатели, медики и пожарные.