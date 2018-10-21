ВСУ подводят танки и БМП к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 окт — РИА Новости. Украинские силовики подводят танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Крымское, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Несмотря на уменьшение количества обстрелов, украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, показывая тем самым всему мировому сообществу свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем", — рассказал Марочко в воскресенье.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, 20 октября в район населенного пункта Крымское в зоне ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ прибыло два танка и пять БМП-1.

"Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", — сказал Марочко.