"Древняя баржа": в Сети высмеяли "мощнейший" корабль ВМС Украины

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли украинский "мощнейший" сторожевой корабль 205П BG-32 "Донбасс", который вернули в Азовское море.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Азовское море после ремонта возвращается украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 "Донбасс". Они назвали судно "одной из самых мощных единиц украинских сил".

В комментариях отметили, что Украина по-прежнему не создает новые вооружения, а занимается косметическим ремонтом старой техники. В частности, пользователи задались вопросом, что именно включал в себя ремонт судна.

"Ключевое слово в описании корабля "покрасили", чтоб ржавчину не видно было, видимо", — подчеркнул Иван Ершов.

"Они рубку из контейнеров сварили?" — предположил @andrkev.

Пользователи также выразили опасения, что ремонтные работы могли сказаться на боеспособности корабля.

"Пусть плывет, лишь по дороге не утонул случайно", — написал @Rubakov48.

"Не утонул бы, после ремонта…", — подчеркнул Игорь Алкарев.

По мнению других комментаторов, громкие заявления украинских СМИ и политиков насчет успехов ВМС страны явно преувеличены, поскольку "древнюю баржу" никак нельзя назвать мощным кораблем.

"Очередное позорище", — заключила Дарья Строева.

Проект пограничных сторожевых кораблей проекта 205П (шифр "Тарантул") разработан ЦКБ "Алмаз" в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. В 1982 году в Ленинграде был построен ПСКР-705, который сначала нес службу в Пограничных войсках КГБ СССР, а в 1992-м перешел в состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины. В 1995 году корабль переименовали в "Донбасс", в 1999-м его бортовой номер изменили на BG32.