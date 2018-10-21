В Госдуме оценили намерение США выйти из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности выламывает остатки системы безопасности, сформированной в прошлом веке, и негативно скажется на международных отношениях, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"Конечно, такое решение выламывает остатки той системы безопасности, которая формировалась при активном участии Советского Союза и США. Это негативно скажется на всей конфигурации международных отношений. Ясно, что Россия должна будет дать соответствующие оценки на официальном уровне, я уверен, что они последуют. И от МИДа, и не только от МИДа", — заявил РИА Новости Новиков.

Парламентарий отметил, что России следует продолжать развивать оборонный и экономический потенциал для сдерживания агрессивных устремлений США.

"Мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда США готовы диктовать свою волю миру и хотят для этого снять какие- либо ограничительные меры, на которые они сами когда-то пошли, взяв на себя определённые обязательства, пошли под воздействием обстоятельств", — добавил депутат.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.