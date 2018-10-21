В Кишиневе проходит митинг сторонников Демократической партии Молдавии

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии (ДПМ) в воскресенье собрала тысячи сторонников в центре Кишинева, чтобы огласить программу на ближайшие годы, передает корреспондент РИА Новости.

"Национальное собрание ДПМ — За Молдову проводится на площади Великого национального собрания, его целью является представление принципов, которые будут в основе политической программы партии в ближайшие годы", — сообщают организаторы.

По словам партийных лидеров, в митинге примут участие от 60 до 100 тысяч человек. На площади присутствуют председатель парламента Андриан Канду и премьер Павел Филип, которые являются членами Демпартии.

"Почти три года ДПМ правит Молдавией (правящая партия — ред.), за это время страна доказала, что можно подняться, что у нее есть достоинство, что она может преодолеть трудности и найти свой путь к процветанию. На этой неделе исполнилось 1000 дней правления Демпартии, мы благодарим всех за поддержку", — сказал Филип, отметив, что в субботу проходит самое большое собрание в истории этой партии.

Собравшиеся на площади члены и сторонники партии скандируют "ДПМ" и "Молдавия". Люди говорят, что ценят итоги работы политиков и готовы поддержать их идеи. "Мы очень близки к началу избирательной кампании, а вы можете рассказать людям о том, что сделала Демпартия. Нам есть, что ответить на каждую атаку оппозиции", — заявил Канду, призвав сторонников рекламировать успехи партии.

Молдавские депутаты в конце июля решили, что следующие выборы депутатов в стране пройдут 24 февраля 2019 года. Они впервые будут проводиться по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Смешанная избирательная система предусматривает сохранение для партий минимального порога для прохождения в парламент в 6%, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам приднестровского региона, а также то, что диаспора будет иметь представителей в парламенте. Местное законодательство предусматривает, что парламентские выборы проходят раз в четыре года.