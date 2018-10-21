В Афинах неизвестные разгромили вход в здание посольства Канады

АФИНЫ, 21 окт — РИА Новости. Группа неизвестных напала на здание посольства Канады в Афинах, расположенное на улице Антистасеос в районе Халандри, сообщает издание "Нафтемпорики".

Около 6 часов утра в воскресенье (совпадает с мск) примерно десять человек в масках, скрывающих лица, разбили кувалдами стекла входа, забросали здание бутылками с краской и затем убежали, уточняет издание. Полиция ведет расследование, задержать никого не удалось.

Никто пока не взял ответственность за нападение.

Ранее подобные рейды на посольства совершали члены анархистской организации "Рубикон".