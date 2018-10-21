МИД Ирана отверг обвинения США во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. МИД Ирана отверг заявления США о вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы со стороны ИРИ, назвав их безосновательными, говорится в заявлении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми на сайте ведомства.

"Принципиальная политика ИРИ заключается не в том, чтобы не вмешиваться во внутренние дела других стран, а усилия должностных лиц США приписать Ирану участие и влияние на выборы в американский конгресс были основаны на ложной и вводящей в заблуждение основе", — говорится в заявлении Касеми.

Он добавил, что США на протяжении долгого времени пытаются приписать обвинения во вмешательстве в свои выборы многим странам, и список этих стран постоянно пополняется.

"Президент США утверждает, что с момента его вступления в должность Иран занят своими внутренними делами и настолько слаб, что не может даже думать о региональных проблемах и думает только о своем выживании. Тогда как такая "интровертная" страна, как называют ее американские чиновники, может влиять на парламентские выборы США?" — добавил Касеми.

Ранее США заявили, что Иран, Китай и Россия проводят кампанию по подрыву демократических институтов и влиянию на общественное мнение, целью которой может быть "влияние на восприятие избирателей и принятие решений на выборах в США в 2018 и 2020 годах".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.