Эксперт назвал заявления Трампа о выходе из ДРСМД ожидаемыми

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о намерении американцев выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ожидаемы, данный шаг американского лидера внутриполитический и нацелен на обеспечение позиций для республиканской партии перед промежуточными выборами в конгресс, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как отмечала газета New York Times, советник по нацбезопасности Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву.

Ожидаемый шаг

"Что произошло, то произошло. Это в общем-то было ожидаемо, потому что наши эксперты уже давно заметили, что конгресс поставил жесткие условия выхода из Договора о РСМД, поставил сроки. Трампу сейчас важно это затвердить, имея в виду промежуточные выборы. У них идет внутриполитическая своя разборка, в этой внутриполитической игре Трампу нужно обеспечить достаточно позитивные позиции и решающие позиции на будущих выборах себе и своей партии (республиканской партии – ред.) в конгрессе. На это все настроено", — сказал Ознобищев РИА Новости.

Эксперт полагает, что за заявлениями США не последует развертываний в области средней и меньшей дальности, которые бы угрожали России.

"Я думаю, что вот этот шаг в основном внутриполитический. Он нацелен на внутреннюю аудиторию. И, сделав это, я уверен, что из этого не будет следовать никаких масштабных развертываний в области средней и меньшей дальности. В Европе в первую очередь, это ведь нас беспокоит", — сказал Ознобищев, добавив, что Запад не будет угрожать ракетами российской стороне.

Необходимость диалога

По словам директора Института стратегических оценок, стоит ждать жесткую позицию на заявления США от Минобороны и официальных ведомств РФ. При этом Ознобищев считает, что Россия вступила в фазу, когда российская сторона своими действиями признает или исходит из того, что Москва и Вашингтон должны возвращаться к диалогу.

"На самом деле, если спокойно разобраться в том, что происходит, то ничего страшного не происходит", — сказал Ознобищев.

Как отметил эксперт, НАТО физически не окружают Россию базами, а выход США из договора по ПРО в 2002 году не вылился в масштабную программу по созданию и развертыванию космических вооружений. По словам эксперта, подтверждением необходимости диалога России и США он назвал встречи военных на высшем уровне, чего раньше не было, которые нацелены на то, "чтобы стороны не сползли в военный конфликт или конфронтацию".

"Есть много подтверждений того, что у нас приняты некие внутренние решения, которые нацеливают нас на возврат в режим диалога. Я надеюсь, что мы также внутренне для себя решим", — добавил Ознобищев.

При этом, по его словам, "бурная" реакция на случившееся в российских СМИ и экспертном сообществе будет идти во вред диалогу и отношениям Москвы и Вашингтона.

Объяснения Болтона

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергея Рябков, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибывает в Москву в воскресенье, Россия рассчитывает получить от него внятные объяснения о дальнейших шагах США по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

По словам Ознобищева, Болтон, вероятно, разъяснит российской стороне, что заявления Трампа — внутриполитический шаг и никаких масштабных развертываний в области средней и меньшей давности, которые могли бы угрожать России, за ним не последует.

"Болтону придется это все объяснять, это понятно… Я полагаю, что Болтон, который приедет, постарается это объяснить, что называется на пальцах", — сказал эксперт.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора американцами.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.