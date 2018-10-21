ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт назвал заявления Трампа о выходе из ДРСМД ожидаемыми

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (23)
(обновлено: 12:07 21.10.2018)
25768
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о намерении американцев выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ожидаемы, данный шаг американского лидера внутриполитический и нацелен на обеспечение позиций для республиканской партии перед промежуточными выборами в конгресс, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Источник в МИД назвал главный мотив Трампа в выходе из ДРСМД

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как отмечала газета New York Times, советник по нацбезопасности Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву.

Ожидаемый шаг

"Что произошло, то произошло. Это в общем-то было ожидаемо, потому что наши эксперты уже давно заметили, что конгресс поставил жесткие условия выхода из Договора о РСМД, поставил сроки. Трампу сейчас важно это затвердить, имея в виду промежуточные выборы. У них идет внутриполитическая своя разборка, в этой внутриполитической игре Трампу нужно обеспечить достаточно позитивные позиции и решающие позиции на будущих выборах себе и своей партии (республиканской партии – ред.) в конгрессе. На это все настроено", — сказал Ознобищев РИА Новости.

Эксперт полагает, что за заявлениями США не последует развертываний в области средней и меньшей дальности, которые бы угрожали России.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МИД допустил военный ответ на выход США из договоров

"Я думаю, что вот этот шаг в основном внутриполитический. Он нацелен на внутреннюю аудиторию. И, сделав это, я уверен, что из этого не будет следовать никаких масштабных развертываний в области средней и меньшей дальности. В Европе в первую очередь, это ведь нас беспокоит", — сказал Ознобищев, добавив, что Запад не будет угрожать ракетами российской стороне.

Необходимость диалога

По словам директора Института стратегических оценок, стоит ждать жесткую позицию на заявления США от Минобороны и официальных ведомств РФ. При этом Ознобищев считает, что Россия вступила в фазу, когда российская сторона своими действиями признает или исходит из того, что Москва и Вашингтон должны возвращаться к диалогу.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Слуцкий рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД

"На самом деле, если спокойно разобраться в том, что происходит, то ничего страшного не происходит", — сказал Ознобищев.

Как отметил эксперт, НАТО физически не окружают Россию базами, а выход США из договора по ПРО в 2002 году не вылился в масштабную программу по созданию и развертыванию космических вооружений. По словам эксперта, подтверждением необходимости диалога России и США он назвал встречи военных на высшем уровне, чего раньше не было, которые нацелены на то, "чтобы стороны не сползли в военный конфликт или конфронтацию".

"Есть много подтверждений того, что у нас приняты некие внутренние решения, которые нацеливают нас на возврат в режим диалога. Я надеюсь, что мы также внутренне для себя решим", — добавил Ознобищев.

При этом, по его словам, "бурная" реакция на случившееся в российских СМИ и экспертном сообществе будет идти во вред диалогу и отношениям Москвы и Вашингтона.

Объяснения Болтона

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергея Рябков, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибывает в Москву в воскресенье, Россия рассчитывает получить от него внятные объяснения о дальнейших шагах США по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

США. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Американский сенатор раскритиковал выход США из договора о РСМД

По словам Ознобищева, Болтон, вероятно, разъяснит российской стороне, что заявления Трампа — внутриполитический шаг и никаких масштабных развертываний в области средней и меньшей давности, которые могли бы угрожать России, за ним не последует.

"Болтону придется это все объяснять, это понятно… Я полагаю, что Болтон, который приедет, постарается это объяснить, что называется на пальцах", — сказал эксперт.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора американцами.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пушков прокомментировал выход США из договора о РСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
dmitriy32Br
К чёрту такого эксперта, у которого ничего страшного не происходит. НАТО уже в сотнях км от наших северо-западных границ, а он этого в упор не видит. Институт стратегических оценок - не стоит доверять этой конторе
12:06
21.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
Wasia Pupkin
dmitriy32Br, это не нато у наших границ , а это пушечное мясо наты
12:48
21.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена