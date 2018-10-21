В Китае два человека погибли при обвале на шахте

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате обвала на одной из угольных шахт китайской восточной провинции Шаньдун, сообщили в министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Обвал горных пород произошел в субботу поздно вечером на одной из угольных шахт в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун в результате горного удара. На момент обвала в шахте находились 334 человека, 312 успели оперативно подняться на поверхность, однако 22 горняка остались под землей.

В результате поисково-спасательной операции пока удалось спасти только одного человека, под землей все еще остаются 19 горняков.