У китайского побережья затонуло грузовое судно

ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. Грузовое судно, перевозившее песок, затонуло в ночь на воскресенье у побережья китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате инцидента 11 человек пропали без вести, сообщает Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что в воскресенье около 5.00 (полночь мск) управление по инцидентам на море получило сигнал тревоги о том, что судно затонуло у побережья уезда Суйчжун округа Хулудао.

По имеющимся данным, на борту во время происшествия находились 11 членов экипажа, к настоящему моменту ни одного из них обнаружить не удалось. Причина аварии также пока неизвестна.

Специалистам удалось установить местоположение затонувшего судна, поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействованы группы из центра по поиску и спасению на море, военнослужащие, несколько судов и авиация.