Лавров встретится с Болтоном в понедельник

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который прибывает в Москву, состоится в понедельник, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как я понимаю, встреча министра и Болтона намечена на завтра", — сказал Рябков.

Болтон прибывает в Москву воскресенье. Как ранее Рябков отметил в беседе с РИА Новости, помимо вопросов по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, российская сторона на переговорах с ним намерена также указать США на ошибочность их политики в Сирии.

Болтон в ходе визита в Москву встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.