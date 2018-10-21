В Афганистане 11 человек погибли при взрыве

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт – РИА Новости. По меньшей мере 11 человек, включая женщину и шестерых детей, погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Нангархар во второй день парламентских выборов, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-секретаря губернатора провинции Аятоллы Хогияни.

"Одиннадцать афганцев, среди которых одна женщина и шестеро детей, убиты в результате подрыва начиненного самодельной взрывчаткой автомобиля", — сказано в заявлении. В документе отмечается, что инцидент глобально не повлиял на желание граждан участвовать в голосовании.

Атака была совершена в населенном пуштунами районе Ачин, который считается главным оплотом запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* на востоке Афганистана, вблизи границы с Пакистаном.

В субботу в первый день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели четыре взрыва. Всего, как сообщил впоследствии журналистам глава афганского МВД Ваис Бармак, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Агентство Пажвак сообщило, что жертвами атак по всему Афганистану в этот день стали по меньшей мере 44 человека, еще 238 человек пострадали.

Первый день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана завершился при низкой явке. Согласно данным Независимой избирательной комиссии (НИК), своим конституционным правом воспользовались около трети из внесенных в списки граждан (чуть более 3 миллионов из 8,8 миллиона). Голосование в провинциях Газни и Кандагар было отложено по соображениям безопасности. В воскресенье избирательные участки вновь открылись для тех, кто не успел проголосовать в предыдущий день. Предварительные итоги выборов станут известны в ноябре, окончательные — в конце декабря.

*Террористическая организация, запрещенная в России.