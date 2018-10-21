В Госдуме заявили о выполнении Россией обязательств договора РСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия выполняла и выполняет все обязательства договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"США в очередной раз показывают действия по двойным стандартам. При этом хочу ещё раз отметить, что это коснётся обеспечения безопасности и стабильности во всем мире. И конечно же, очень болезненно, на мой взгляд, это отразится на непосредственно странах Европы в первую очередь. И хочу подчеркнуть, что Россия выполняла и выполняет последовательно все обязательства данного договора", — сказал Швыткин.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.