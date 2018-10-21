США стремятся навязать России гонку вооружений, считают в Госдуме

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Инициатива США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это стремление США навязать гонку вооружений России, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"Стремление США навязать гонку вооружений нашей стране, которая, мы помним, неоднократно заявляла, что не стремится к гонке вооружений, но вместе с тем принимает все необходимые условия, усилия для обеспечения обороноспособности нашей страны в рамках международного права. В том числе и при соблюдении института договора ДРСМД", — сказал Швыткин.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.