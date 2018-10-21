В МИД надеются получить от Болтона объяснения позиции США по ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибывает в Москву в воскресенье, РФ рассчитывает получить от него внятные объяснения о дальнейших шагах США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией, при этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"Сейчас угрожать выходом из договора, видимо, нужно определенным силам в Вашингтоне для того, чтобы облегчить для себя дальнейшее все более прямое и откровенное нарушение этого важнейшего соглашения в сфере контроля над вооружениями. Американские нарушения продолжаются уже много лет. Мы терпеливо пытаемся вывести коллег из Вашингтона на путь диалога и взаимного снятия каких-то озабоченностей. Тем более, что возможности для этого есть", — сказал Рябков.

Он пояснил, что в воскресенье в Москву прибывает Болтон. "Рассчитываем получить от него внятные объяснения о характере американских намерений и дальнейших шагов", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.