Слуцкий рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к серьезному кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами, под вопросом может оказаться также пролонгация СНВ-III, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией, попутно обвинив Москву в нарушении договора.

"Заключение договора в конце 80-х годов прошлого века стало одним из ключевых шагов в окончании "холодной войны". Его ликвидация может привести к очень серьезному кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами, вновь вернув мир на порог гонки вооружений и атомной войны. Под вопросом может оказаться также пролонгация СНВ-III. Я думаю, что и в американском политикуме это отчетливо осознают", — заявил Слуцкий журналистам.

Он выразил надежду на то, что дипломатический потенциал в этой сфере еще не до конца исчерпан.

Ранее газета New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки. Трамп, комментируя планы по выходу из ДРСМД, заявил, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.