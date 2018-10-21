Украинские силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. В субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило о 24 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики выпустили по территории республики около 50 мин, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 248 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.