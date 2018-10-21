Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о выходе США из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "закладывает мину" под процесс разоружения на планете, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"Заявление президента Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности закладывает огромную мину под весь процесс разоружения на планете. И многократные обвинения России в нарушении ДРСМД — всего лишь ширма для оправдания собственных действий по последовательному разрушению этого договора", — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, не приводится никаких доказательств якобы несоблюдения российской стороной своих обязательств по ДРСМД.

"Потому что их просто нет. А встречных претензий к США относительно выполнения договора хватает. Но пока это все же заявление о намерениях. И, как пишут западные СМИ, озвучил его Трамп накануне визита своего советника по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Вполне возможно, что это определенного рода маневр или элемент торга", — заявил глава думского комитета.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.