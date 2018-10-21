США рассматривают возможность пересмотра договора СНВ, пишут СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пересмотра заключенного с РФ договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации.

"У США пока нет окончательной позиции, но рассматривается несколько вариантов, включая пересмотр (договора СНВ-III. – Прим. ред.)", — заявил газете источник. Он отметил, что также изучается возможность продления договора, но, по его словам, такой вариант "маловероятен".

Ранее газета New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД, советник президента по нацбезопансости Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки. Американский президент Дональд Трамп, комментируя намерение выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, заявил, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.