В Японии с вертолета во время полета вылилось около 600 кг жидкого бетона

ТОКИО, 21 окт – РИА Новости. Около 600 килограммов жидкого бетона вылилось из транспортного вертолета на безлюдный горный район в японской префектуре Коти на острове Сикоку, пострадавших нет.

По данным телеканала NHK, вертолет компании Nishi Nippon AirLine перевозил емкость с жидким бетоном, который предназначался для проведения строительных работ опоры линии электропередач компанией Shikoku Electric Power Company.

После приземления выяснилось, что крышка емкости с бетоном открылась во время полета, который проходил на высоте 1,4 километра, и около 600 килограммов бетона вылилось на лесистую местность в горах недалеко от населенного пункта Отойо.

В настоящее время ведется выяснение причин инцидента. Открыто расследование.