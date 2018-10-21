На Украине заявили о возвращении "мощнейшего" корабля в Азовское море‍

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Азовское море после ремонта возвращается украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 "Донбасс", "одна из самых мощных единиц украинских сил". Об этом на своей странице в Facebook сообщил информационный портал "Тиск".

"Ремонт включал очистку и окраску корпуса, обслуживание топливных, масляных и балластных цистерн, установление протекторов на подводной части корпуса, ремонт рулевых механизмов, винтов и валов, систем охлаждения", — гласит материал.

Катер вооружен двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230, пулеметами ДШКМ и ПКМБ, а также сбрасывателями глубинных бомб.

Недостижимость военного паритета с Россией на море

Украина не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, заявили в минувшем августе в командовании Военно-морских сил страны.

Сообщение о стратегии развития украинского военного флота опубликовано на странице ведомства в фейсбуке.

Впрочем, уверяет командование ВМС, для противостоянии России такой паритет и не потребуется — для этого стране необходим "небольшой, но эффективный" флот. В качестве примера ведомство привело морские силы Норвегии, Швеции и Израиля.

Заминировать Азовское море

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в минувшем июле в эфире "Громадского радио" заявил о необходимости минирования Азовского моря.

По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.

Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

"В считанные минуты"

Российский флот может уничтожить украинские корабли и базу ВМС в Азовском море "в считаные минуты", написал в минувшем сентябре американский журнал The American Conservative

Издание утверждает, что Украина при поддержке США планирует построить военно-морскую базу на Азовском море, чтобы дать ответ России в этом регионе. При этом те несколько кораблей, которыми располагают украинские ВМС, в случае конфликта будут быстро затоплены, а база ВМС — моментально уничтожена, отмечает автор статьи.

При этом издание задается вопросом, целесообразно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море "исторически российское".

Ситуация в Азовском море

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет ей доступ к нему. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.