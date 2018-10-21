На шахте в Китае 22 человека заблокированы под землей после горного удара

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. По меньшей мере 22 человека заблокированы под землей на одной из угольных шахт китайской восточной провинции Шаньдун в результате горного удара, приведшего к обвалу горных пород, сообщает в воскресенье Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел в субботу вечером около 23.00 по местному времени (16.000 мск) на шахте компании "Лунюнь" в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун.

В настоящий момент продолжаются спасательные работы, о состоянии горняков информации пока нет.

Согласно информации ведомства, на момент обвала в шахте находились 334 человека, 312 успели оперативно подняться на поверхность, однако 22 горняка остались под землей.

Местное правительство совместно с министерством оперативно организовали необходимые поисково-спасательные работы, в которых задействованы более 170 человек, включая горноспасательные