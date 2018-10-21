Канада считает заявления Эр-Рияда о гибели Хашукджи непоследовательными

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Канада считает, что заявления Саудовской Аравии о гибели журналиста Джамаля Хашукджи непоследовательны и неправдоподобны.

"Канада осуждает убийство журналиста Джамаля Хашукджи, которое, как подтвердила Саудовская Аравия, произошло в ее консульстве в Стамбуле", — говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте правительства страны.

"Предложенным объяснениям не хватает последовательности и правдоподобия", — отмечает министр иностранных дел. Фриланд призвала провести "тщательное расследование" и "привлечь к ответственности" тех, кто стоит за гибелью журналиста.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.