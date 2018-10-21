Раскрыты подробности гибели украинской юмористки Марины Поплавской

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Обстоятельства автоаварии в Киевской области, унесшей в минувшую субботу жизнь украинской актрисы Марины Поплавской, сложились так, что у звезды юмористической программы "Дизель шоу" просто не оставалось шансов выжить. Об этом рассказал руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Актриса, по его словам, сидела на переднем кресле возле водителя автобуса "Неоплан". Женщина погибла мгновенно, "ее практически разорвало на части".

ДТП произошло 20 октября возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев — Чоп. Автобус с артистами "Дизель шоу" столкнулся с двигающейся в том же направлении фурой "Новой почты". В результате аварии госпитализированы актеры "Дизель шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов. О степени тяжести их травм ничего не говорится, однако известно, что их жизни ничего не угрожает.

Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 в городе Новоград-Волынский. Окончила филологический факультет Житомирского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "украинский язык и литература". Работать пошла в школу учителем русского языка и литературы. Еще со времен университета начала заниматься самодеятельностью, ее пригласили в команду "Девчонки из Житомира". Впоследствии Марина Поплавская работала на юмористической передаче "Дизель шоу".